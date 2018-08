VIDEO U Craiova 1948 a debutat cu dreptul în Liga a 3-a! Spectacol a fost asigurat de comentatorul Adrian Mititelu » Vezi "perlele" patronului

19:00

Simona Halep (locul 1 WTA) se pregătește intens sub supravegherea antrenorului Darren Cahill pentru turneul de Grand Slam de la US Open.Antrenorul australian a fost surprins la antrenamentul de astăzi în timp ce-i făcea poze Simonei, probabil pentru a le posta pe rețelele de socializare.Simona va debuta la turneul de la US Open din acest an luni seară, de la ora 18:00, în primul tur cu Kaia Kanepi (33 de ani/44 WTA). ...