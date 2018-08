Ex-logodnica lui Cătălin Cazacu a luat o decizie radicală! A hotărât să…

11:10

Actorul Rudy Rosenfeld a murit la varsta de 77 de ani. Informatia a fost confirmata de PR-ul Teatrului Evreiesc de Stat, Oana Nae, potrivit libertatea.ro. Rudy Rosenfeld a murit la vârsta de 77 de ani