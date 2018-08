Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 26 august 2018. Fecioarele se pot despărți de partener

11:40

La sfârșitul lunii trecute, Preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Mohammad Murad, și-a anunțat candidatura pentru funcţia de primar al localităţii Constanța la viitoarele alegeri. Recent, omul de afaceri, născut în Liban, a vorbit în cadrul unui interviu despre decizia de a se înscrie în cursa pentru fotoliul de primar al orașului aflat la […] The post Mohammad Murad, primele declarații după ce și-a anunțat candidatura pentru funcţia de primar: “Mă simt mai mult constănțean decât libanez” appeared first on Cancan.ro.