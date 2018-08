USR: Nicio primărie prin care am trecut până acum să depunem semnăturile pentru „Fără Penali“ nu ştie procesul de validare. Nu au auzit de semnăturile CpF

06:30

Păpădia, una dintre cele mai comune buruieni care cresc în România, are multiple principii active, de care am putea beneficia nu doar folosind-o în clasicele ceaiuri, depăşite, uneori, în putere terapeutică de administrarea sa în formă crudă. Sucul din această plantă are, spre exemplu, un efect diuretic mai pronunţat decât infuzia, fiind, de asemenea, eficient şi în cazul problemelor de tensiune arterială.