VIITORUL - FCSB // Gigi Becali i-a asigurat bugetul Viitorului pe doi ani » Sumele colosale plătite lui Hagi pentru "perlele" FCSB-ului

Bugetul Viitorului pe doi ani a fost asigurat doar de FCSB, echipă care a virat cei mai mulți bani în conturile "Regelui" prin cumpărarea celor mai buni jucători.FCSB transferă an de an cei mai buni jucători pe care Viitorul îi are. În ultimii cinci ani, aproape 10 milioane de euro au intrat în acest fel în conturile lui Hagi, ceea ce înseamnă cam bugetul pe doi ani la Viitorul. ...

