FOTO | Kyle Pavone a murit. Vocalistul trupei „We Came As Romans” avea 28 de ani

09:50

Rezultatele Simonei Halep în toate participările la US Open. Are 16 victorii și 8 înfrângeri, în 8 apariții consecutive. Simona Halep revine luni, de la ora 18.00, contra jucătoarei Kaia Kanepi, pe terenurile de la Flushing Meadows, pentru a începe ascensiune în vederea cuceririi trofeului de la US Open. La New York, Halep a bifat 24 de […] Post-ul Rezultatele Simonei Halep în toate participările la US Open. Are 16 victorii și 8 înfrângeri, în 8 apariții consecutive apare prima dată în Libertatea.ro.