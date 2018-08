Nistor și Negoiță vor merge mâine de braț la ”palatul” lui Gigi Becali. Afacerea verii e tot mai aproape de realizare

15:00

Aryna Sabalenka a câștigat primul titlu al carierei la New Haven. Și-a revenit după bătaia administrată de Simona Halep la Cincinnati. Eliminată de liderul WTA în semifinale la Cincinnati, sportiva din Belarus a mers până la capăt, la New Haven, "încălzirea" pentru US Open, care debuteazî luni. SAbalenka (20 de ani, locul 20 WTA) a […]