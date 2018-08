Alexandru Ion a câştigat Campionatul Naţional de triatlon de la Tulcea

11:50

Actorul George Constantin a primit postum Placheta Orasului Bucuresti in semn de recunoastere si pretuire pentru intreaga activitate in domeniul teatrului si filmului, în 2016. Aceasta a fost înmânată fiului actorului George Constantin, Mihai. Actorul Mihai Constantin a moştenit talentul artistic de la părinţii lui - tatăl, uriaşul actor George Constantin, şi mama, mezzosoprana Iulia Buciuceanu. De mic mergea la teatru, la premierele pieselor în care juca tatăl său, dar şi la operă, unde cânta mama sa şi unde avea un loc preferat de joacă - o încăpere mare, plină cu recuzită pentru spectacole - săbii, scuturi, costume. Poate că şi din acest motiv iubeşte muzica de operă, o asculta aproape zilnic în copilărie.A ales cariera de actor, devenind un artist apreciat şi iubit. Are doi copii, Matei şi Maria, iar fiul se pare că e pasionat de teatru, la fel ca tatăl şi bunicul lui.***Mihai Constantin s-a născut la 30 septembrie 1964. Este fiul actorului George Constantin şi al mezzosopranei Iulia Buciuceanu (sora Tamarei Buciuceanu Botez). A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1989, la clasa profesoarei Sanda Manu. A debutat pe scenă în 1985, cu un rol în spectacolul "Dimineaţa pierdută", regizat de Cătălina Buzoianu, conform site-ului artistului, http://www.mihaiconstantin.ro/.După absolvire a jucat pe scena Teatrului Municipal din Ploieşti în "Woyzeck" de G. Buchner, din 1990 joacă pe scena Teatrului "Lucia Sturdza Bulandra" din Capitală. S-a remarcat în spectacole ca "A treia ţeapă" de Marin Sorescu, "Hamlet", "Regele Lear", "Poveste de iarnă" de W. Shakespeare, "Petru" de Vlad Zografi, "Black & White" de Keith Waterhouse şi Willis Hall, "Antigona" de Sofocle, "Trei surori" de A. P. Cehov, "Mephisto" de Horia Garbea, "Forma mesei" de J. Hrackek, "Deşteptarea primăverii" de F. Wedekind, "Afară, în faţa uşii" de P. Borghard etc. La Teatrul Giuleşti a jucat în "Să nu-ţi faci prăvălie cu scară" de Eugen Barbu, la Teatrul Naţional în "S-a sfârşit cum a-nceput" de Sean O'Casey. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Actorul Mihai Constantin la conferinţa de presa organizata dupa vizionarea pentru presa a filmului 'De ce eu?', in regia lui Tudor Giurgiu, 2015. În 1986 a debutat pe marele ecran. A interpretat rolul lui Ionică din filmul "Liceenii" regizat de Nicolae Corjos, a fost Pupăză din "Pădureanca" în regia lui Nicolae Mărgineanu, din nou Ionică în "Extemporal la dirigenţie", "Liceenii rock and roll" (1992), "Liceenii în alertă" (1993). A mai jucat în "Nişte băieţi grozavi", "Flăcări pe comori", "Balanţa" (1992), serialul TV "Călătorie de neuitat" (1994), "O vară de neuitat" (1994), "Kínai védelem" (Chinese defence) (1999), "Canton" (2004), "Păcatele Evei", serial TV (2005), "Şi totul era nimic" (2006), "Amintiri din epoca de aur" (2009), "Eu când vreau să fluier, fluier" (2010), "Portretul luptătorului la tinereţe" (2010), "Bibliotheque Pascal" (2010), "Tatăl fantomă" (2010), "Ursul" (2011), precizează site-ul cinemagia.ro.***George Constantin s-a născut la 3 mai 1933 în Bucureşti. La 10 ani a vizionat piesa de teatru "Muncă şi Lumină", acesta fiind spectacolul care l-a marcat şi i-a îndrumat paşii spre cariera de actor. FOTO: (c) SIMION MECHNO/AGERPRES FOTO Actorul George Constantin, 1993. În anul IV de studii la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC), George Constantin a pregătit împreună cu preparatorul principal Ion Cojar spectacolul de absolvire "Tragedia optimistă". A absolvit Institutul în 1956, potrivit site-ului www.istoriafilmuluiromanesc.ro.Actor cu largi posibilităţi interpretative în repertoriul românesc şi universal (Camil Petrescu, Horia Lovinescu, Shakespeare, Shaw, Pirandello, Cehov), George Constantin a desfăşurat o activitate prestigioasă pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti. În filme, cu excepţia celor regizate de Lucian Pintilie - "Reconstituirea", "O vară de neuitat", a avut roluri schematice şi antinomice: fie personaje negative, viclene şi crude, fie eroi "de tip nou", întruchipare a echilibrului, bunătăţii şi înţelepciunii. Alte filme: "Procesul alb", "Urmărirea", "Un august în flăcări", "Singurătatea florilor", "Un om în loden", "Burebista", "Ştefan Luchian", "Polul sud", "O vară de neuitat", "Timpul liber", "Templul tăcerii", "Domnişoara Cristina". FOTO:(c) MIHAI ALEXE/AGERPRES FOTO Actorii George Constantin şi Mariana Mihuţ în piesa de teatru 'Furtuna' de W. Shakespeare, 1979. A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a III-a (1967) "pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice".Marele actor a murit la 26 aprilie 1994. În memoria sa, există în prezent Festivalul Internaţional de Teatru pentru elevi "George Constantin" şi Sala Studio - "George Constantin" la Teatrul Nottara.În 2016, de Ziua Mondială a Teatrului, George Constantin a primit postum o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului şi Placheta Oraşului Bucureşti, în semn de recunoaştere şi preţuire pentru întreaga sa activitate în domeniul teatrului şi filmului. La ceremonie a participat Mihai Constantin, fiul lui George Constantin, şi el actor renumit. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Irina Giurgiu)