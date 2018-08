GAZ METAN - CFR 0-0 // "Galacticul" Jesus Fernandez n-a impresionat pe toată lumea: "L-am făcut mare, am dat în el toate șuturile. Nu știam că a fost la Real" :)

Jesus Fernandez (30 de ani), portarul trecut pe la Real Madrid, a avut o evoluție impecabilă în egalul scos de CFR Cluj la Mediaș, scor 0-0. "A fost un meci în care am fost nevoit să muncesc. Era debutul meu la CFR şi sunt mulţumit că am menţinut poarta fără gol. Chiar dacă a fost un meci greu, am reuşit să scoatem un rezultat de egalitate. Campionatul din România este puternic din punct de vedere fizic, cred că sunt echipe bune aici. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor