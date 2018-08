FCSB - RAPID VIENA // Gigi Becali a anunțat echipa de start de la meciul cu Rapid Viena + Care e situația lui Cristi Bălgrădean

22:10

Jesus Fernandez (30 de ani), portarul trecut pe la Real Madrid, a avut o evoluție impecabilă în egalul scos de CFR Cluj la Mediaș, scor 0-0. "A fost un meci în care am fost nevoit să muncesc. Era debutul meu la CFR şi sunt mulţumit că am menţinut poarta fără gol. Chiar dacă a fost un meci greu, am reuşit să scoatem un rezultat de egalitate. Campionatul din România este puternic din punct de vedere fizic, cred că sunt echipe bune aici. ...