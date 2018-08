COD GALBEN de PLOI TORENȚIALE. Meteorologii au DEZVĂLUIT ce JUDEȚE vor fi lovite de FURTUNI

00:00

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, nu știu cum s-a întâmplat, dar pe 23 august am sărbătorit. Cu crenvurști vienezi, muștar franțuzesc de Dijon, mici din republică, roșii grecești și bere cehească. Nimic românesc, până și mașina cu care am fost la cumpărături era coreeană. Am avut oaspeți, un mare regizor german de origine română și actrița principală dintr-un serial de la Hollywood. Un secret, trebuie să îl țin, dar care, peste câtva timp, vă va face mare plăcere.