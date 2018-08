BNR lansează în circuitul numismatic un set de monede dedicate împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România

19:50

Dramaturgul american Neil Simon, unul din cei mai prolifici şi populari autori de pe Broadway, a încetat din viaţă duminică, la vârsta de 91 de ani, a relatat New York Times, citând-l pe agentul său, transmite Reuters.Dramaturg şi scenarist, Neil Simon a îmbinat umorul, drama şi introspecţia în piese precum 'The Odd Couple,' 'The Goodbye Girl' şi 'Lost in Yonkers', jucate cu casa închisă în multe teatre din lume.A fost distins cu patru premii Tony şi nominalizat la alte 13, iar în 1991 a primit Premiul Pulitzer pentru 'Lost in Yonkers'.Multe din piesele sale au fost ecranizate, aducându-i patru nominalizări la Oscar.Un critic din New York l-a numit 'nu doar un succes al show-business-ului, ci şi o instituţie', la un moment dat pe Broadway jucându-se simultan patru din piesele lui Simon.