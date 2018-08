Scandal înainte de startul US Open » Echipamentul Serenei e din nou în centrul atenției: "Poliția trebuie să înceteze"

11:40

Simona Halep va debuta azi, de la ora 18:00, la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, unde o va întâlni pe estonianca Kaia Kanepi (33 de ani/44 WTA).Jucătoarea noastră a dezvăluit ce i-a transmis antrenorul Darren Cahill după tragerea la sorți."Darren mi-a spus că am parte de cea mai dificilă parte de tablou la US Open. Crede că e dificil, însa o voi lua meci cu meci. ...