Un metrou a fost la un pas de a deraia în București. 2.000 de persoane se aflau în tren

14:30

Astăzi începe US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Încercând să prefațeze competiția de la New York, postul de televiziune american ESPN i-a rugat pe specialiștii săi să dezvăluie numele jucătorilor pe care mizează când vine vorba de câștigarea trofeului. Toți cei șase specialiști consultați de ESPN l-au ales pe Rafael Nadal ca […] Post-ul Avertismentul experților ESPN: “Nu pariați împotriva lui Halep și a lui Nadal la US Open!” apare prima dată în Libertatea.ro.