Inspecţia Judiciară anunţă că a exercitat acţiunea disciplinară faţă de procurorul militar Bogdan Pârlog

Peste 600 de reprezentanţi ai minorităţilor naţionale recunoscute în România au participat, în perioada 22 - 26 august, la cea de-a 16-a ediţie a Festivalului Intercultural ProEtnica, pentru prima oară fiind prezentă minoritatea sorabilor din Germania. Evenimentul, care a adus în Cetatea Medievală Sighişoara mii de turişti români şi străini, a constituit un prilej de a sărbători împreună cu cele 20 de minorităţi naţionale împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire.Festivalul a schimbat deja mentalităţi şi a adus un mesaj de pace în anul Centenarului, consideră directorul Asociaţiei Centrul Educaţional pentru Tineret Sighişoara, Volker Reiter, organizatorul Festivalului."'Festival'" este o denumire care nu acoperă foarte bine ceea ce s-a întâmplat, 'sărbătoare' cred că e cel mai potrivit termen. De 18 ani organizez acest festival - două ediţii nu au avut loc, deci suntem la ediţia a XVI-a. (...) Este un festival care are anumite elemente noi. Este prima ediţie care se ţine pe durata de cinci zile, motivul principal fiind să nu mai avem program ştiinţific paralel şi am făcut un prim pas în direcţia respectivă. Este primul festival în care am avut doi moderatori în două limbi diferite - engleză şi română - asta datorită faptului că în Sighişoara sunt mulţi turişti din străinătate şi totodată sunt agenţii de turism din străinătate care au un pachet de vacanţă cu ProEtnica. De exemplu, am avut cazaţi în Cetate turişti din Elveţia. (...) Este prima dată când am avut un ansamblu artistic din Germania, e vorba de sorabii din landul Brandenburg", a declarat pentru AGERPRES Volker Reiter.Un aspect important evidenţiat de Volker Reiter este implicarea voluntarilor la festival."Ceea ce este foarte important - anul acesta am reuşit să îmbunătăţim resursele umane. Am obţinut o bursă din partea Institutul pentru Relaţii Externe din Germania şi aşadar ei finanţează un asistent cultural. În plus, am implicat voluntari din partea minorităţilor naţionale care ne ajută foarte mult. Şi voluntariatul în cadrul festivalului este cel mai important element care face ca festivalul să meargă. De altfel, cei mai mulţi artişti participanţi au fost voluntari. Şi cred că asta e cel mai important aspect la acest festival care face să funcţioneze acest dialog. Având, în vedere că organizăm acest festival de 18 ani, acesta a schimbat mentalităţi. (...) Şi am avut şi în acest an foarte mulţi turişti din ţară şi din străinătate care au venit special pentru a fi prezenţi la ProEtnica", a adăugat acesta.Directorul manifestării a amintit că un proiect paralel cu ProEtnica, care a funcţionat întreaga săptămână, a fost Academia Interculturală, organizat de Asociaţia Divers din Târgu Mureş, fiind invitaţi studenţi din toată Europa care au participat la o serie de sesiuni ştiinţifice.Pe afişul ProEtnica a fost inclus logo-ul Centenarului. "Şi am verificat dacă designerul l-a pus corect: 'Sărbătorim împreună'. Şi mi s-a părut extraordinar acest slogan şi l-am aplicat pentru ProEtnica!", a spus Volker Reiter.În cea de-a patra zi a Festivalului Intercultural ProEtnica Sighişoara-2018 au urcat pe scenă ansamblul artistic 'Agoria', Oneşti (Uniunea Elenă din Romania), Asociaţia Macedonenilor din România reprezentată de ansamblul 'Sonţe-Soarele', Craiova / Băileşti / Urzicuţa, Dolj, ansamblul artistic 'Vartavar' din Bucureşti şi ansamblul Hayakaghak, din Gherla (Uniunea Armenilor din România,), 'Serbska reja' (Minoritatea Sorabilor din Germania), Corul 'B nei Milu' (Comunitatea Evreilor din Braşov), Comunitatea Elenă Cluj cu ansamblul artistic 'ITHAKI', ansamblul folcloric Belobresca (Uniunea Sârbilor din România, Caras Severin), ansamblul dansuri albaneze 'Serenada' Bucureşti / Craiova, Dolj (Asociaţia Liga Albanezilor din România), ansamblul Balgarce, Timiş (Uniunea Bulgară din Banat), Tanzgruppe Arad (Forumul Democrat al Germanilor din România), ansamblul artistic 'Salasan', dans Nădlac (Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România), grupul de dans 'Kikerics', Sighişoara (Uniunea Democrată Maghiară din România), 'Di Nuovo Insieme' (Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT), ansamblul artistic 'Parnassos' din Brăila şi ansamblul artistic 'Artemis' din Sulina (Uniunea Elenă din România) şi ansamblul 'Delikanlilar' din Constanţa (Uniunea Democrata Turcă din România).Sâmbătă seara a avut loc un concert susţinut de trupa Farfarello, cu Mani Neumann, Ulli Brand, Ioji Kappl, Ovidiu Lipan Ţăndărică - o seară incendiară, la propriu şi la figurat, prin muzică, dar şi prin momentele de dans cu focul realizate de Andreea Aron.Momentele artistice au atras începând de miercuri sute de spectatori în Piaţa Cetăţii Medievale din Sighişoara.Printre cei care au urcat pe scena festivalului s-au aflat ansamblul Sonţe-Soarele (Asociaţia Macedonenilor din România), ansamblul Solonczanka (Uniunea Polonezilor din România), ansamblul Serbska reja a minorităţii Sorabilor din Germania, ansamblul de dansuri Lastivocica (Uniunea Culturală a Rutenilor), ansamblul Karasesvka Zora - Zorile Caraşovei (Uniunea Croaţilor din România), corul "Holuboc" (Uniunea Culturală a Rutenilor din România), orchestra Chervona Calena din Baia Mare şi corul Luh nad din Lunca la Tisa (Uniunea Ucrainenilor din România).Minoritatea elenă şi cea evreiască au propus un program bogat. Astfel, Uniunea Elenă din România a fost reprezentată pe scenă de ansamblul artistic "O mie de porumbei" din Tulcea, ansamblul artistic "Mini Elpis" din Constanţa, ansamblul artistic Kimata din Ploieşti şi ansamblul "Prietenii lui Zorba" din Drobeta Turnu Severin. Un recital extrem de antrenant a susţinut şi Ionuţ Galani - interpret de muzica grecească.Comunitatea evreiască a fost reprezentată de Trupa "Or Neurim" (Lumina Tinereţii) din Oradea, precum şi de Bucharest Klezmer Band şi Maia Morgenstern, care au încheiat a doua seară a festivalului cu un concert electrizant.Au mai urcat pe scenă în aceste zile ansamblul artistic ''Vartavar'' (Uniunea Armenilor din România), ansamblul de dansuri albaneze ''Serenada'', Bucureşti / Craiova (Asociaţia Liga Albanezilor din România), ansamblul artistic ''Veselija'' Sibiu, ansamblul artistic Zurboló Egyesület (Uniunea Democrată Maghiară din România - Filiala Cluj-Napoca), Tanzgruppe Sighişoara (Forumul Democrat al Germanilor din România) şi ansamblul ''Delikanlilar'' din Constanţa (Uniunea Democrată Turcă din România). Trupa Eztan (România) a îmbinat în concertul său tradiţiile muzicii populare maghiare cu mediul muzicii uşoare contemporane.Concertul care a încheiat seara de vineri a fost susţinut de Fanfara de la Cozmeşti şi solista acestei trupe din judeţul Iaşi, Ina Chiriac.În cadrul festivalului a avut loc proiecţia peliculei regizorului Radu Gabrea, "Cocoşul decapitat", realizată în anul 2008 după romanul omonim al lui Eginald Schlattner. Proiectat în Cetatea Medievală Sighişoara, în prezenţa fiicei regizorului, scenografa Magdalena Schubert, "Cocoşul decapitat" prezintă începutul sfârşitului prezenţei saşilor în Transilvania. O a doua proiecţie de film a fost ultimul lungmetraj al lui Radu Gabrea, "O poveste de dragoste, Lindenfeld", inspirat după un roman scris de Ioan T. Morar, în distribuţie fiind actorii Victor Rebengiuc, Victoria Cociaş, Mircea Diaconu şi Ion Caramitru.Au avut loc totodată două expoziţii comune de artă cu lucrări ale artiştilor contemporani din rândul minorităţilor naţionale. Standurile meşteşugăreşti şi de prezentare ale minorităţilor naţionale au fost vizitate de sute de turişti.Nu a lipsit tradiţionala Paradă a Diversităţii Culturale, condusă de celebrul toboşar al Cetăţii Sighişoara, Dorin Stanciu.Festivalul, care a debutat în prezenţa ambasadorului Israelului la Bucureşti, Tamar Samash, a fost organizat de Asociaţia Centrul Educaţional pentru Tineret Sighişoara (ibz), în parteneriat cu Guvernul României - Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) şi Consiliul Judeţean Mureş.Proiectul a fost susţinut de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României şi Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de parteneri, precum şi de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Municipiul Sighişoara, în calitate de finanţatori.Evenimentul s-a bucurat de sprijinul Ambasadei Republicii Federale Germania la Bucureşti, Institutul Cultural Român din cadrul Guvernului României, Institutul pentru Relaţii Externe din Stuttgart (Institut fur Auslandsbeziehungen Stuttgart) şi Ministerul pentru Ştiinţă, Cercetare şi Cultură al Landului Brandenburg al Republicii Federale Germania. 