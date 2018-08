Veteranii și campionii judoului românesc, prezenți la deschiderea Stagiului Național al Arbitrilor și Antrenorilor de Judo! FOTO

10:00

O femeie de 43 de ani a murit, luni dimineață (27 august), în urma unui accident în zona localității Șimian, județul Mehedinți, în care au fost implicate trei mașini. Alte două persoane au fost rănite și transportate la spital. În accident au fost implicate trei autoturisme. În urma impactului, o femeie de 43 de ani