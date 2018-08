Tudorel Toader, despre afirmaţiile procurorului general: Fiecare se exprimă după cum îi dictează limitele de înţelegere

18:10

Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană şi Centrul de Consultanţă Istorică au deschis luni, în Cetatea Medievală, la cea de-a XV-a ediţie a Festivalului Internaţional al Televiziunilor şi Producătorilor Independenţi SIMFEST, o expoziţie inedită, în care persoanele cu probleme de vedere au acces la episoade din istoria României din ultimii 100 de ani.Iniţiatorii susţin că ideea expoziţiei "Marea Unire pe înţelesul persoanelor cu deficienţe de vedere" a fost aceea de a le permite nevăzătorilor să cunoască istoria României ultimului secol şi, în acelaşi timp, de a-şi forma o imagine mentală despre cum arătau anumite personaje istorice.Expoziţia pentru nevăzători din Cetatea Medievală cuprinde o selecţie de peste 50 de planşe, imagini reprezentative din Istoria României, cu personaje-cheie, precum şi simboluri ale Casei Regale sau opere de arhitectură."Noi am documentat fişele, am prezentat istoria personajelor evenimentelor şi obiectelor. Toată expoziţia conţine patru perioade din istoria României de peste 100 de ani. Prima perioadă, Constituirea României Moderne, conţine texte şi imagini despre Alexandru Ioan Cuza, Regele Carol I, Regina Elisabeta. A doua perioadă este România Mare, apoi România Comunistă, cu Gheorghiu Dej şi soţii Ceauşescu, dar şi Istoria Contemporană. Avem masa preşedinţilor; aici există cinci preşedinţi, deşi ştim că România a avut patru preşedinţi - Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Klaus Iohannis - dar l-am inclus şi pe cel pe care România nu l-a avut, Ion Raţiu. Avem şi informaţii despre intrarea României în structurile euroatlantice, dar şi despre lupta anticorupţie, sport, cultură etc.", a declarat Dumitru Lăcătuşu, de la Centrul de Consultanţă Istorică.Unul dintre membrii fondatori al Asociaţiei pentru Dezvoltare Urbană, Dorin Moldoveanu, a arătat că ideea pentru accesul nevăzătorilor la informaţii din cultură, artă, istorie, cum este şi cazul expoziţiei "Marea Unire pe înţelesul persoanelor cu deficienţe de vedere", s-a născut după ce tatăl unuia dintre membrii asociaţiei şi-a pierdut vederea."Am început să facem proiecte pentru nevăzători în 2011, când tatăl colegului meu a început să orbească şi la celălalt ochi. Tatăl lui, fiind colecţionar de artă, a căutat tot felul de soluţii ca să îşi continue viaţa artistică într-un fel sau altul. Şi în acest fel a descoperit că în România nu prea se întâmplă activităţi pentru nevăzători, de obicei o dată pe an - un meci de fotbal, un pescuit sau o expoziţie. Şi treptat am făcut cât mai multe proiecte care implică accesibilizarea unor tablouri contemporane celebre, transformate în tactil, care aveau o descriere în Braille, care veneau cu registre groase, cu foi multe. Am căutat o soluţie ca să le facem mai accesibile. Soluţia actuală a fost codul QR din stânga sus a imaginilor, care te duce pe o pagină unde ai descrierea imaginii şi date istorice pentru a putea înţelege contextul în care personajul istoric a lucrat sau momentul în care a apărut clădirea", a arătat Dorin Moldoveanu.Expoziţia "Marea Unire pe înţelesul persoanelor cu deficienţe de vedere" este una dintre producţiile înscrise în concursul SIMFEST la secţiunea Eveniment Multimedia.Organizatorii SIMFEST au precizat că programul festivalului este deschis publicului larg, astfel încât să poată fi realizată o punte de comunicare între creatorii din media şi public, dar şi să ofere breslei jurnaliştilor o alternativă la presiunile la care este supusă zilnic. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)