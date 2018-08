Românul răpit în Libia apare într-un video al teroriștilor! Anunțul MAE

11:20

Fiul lui Liviu Dragnea s-a căsătorit, duminică, la capela Palatului Snagov cu Gina Alexandra Tătulescu. Fosta participantă la Miss Universe România a arătat fabulos la cununia civilă, unde a optat pentru o rochie turcoaz, apreciată de toți invitații. O prezență remarcată de toți cei prezenți a fost cea a Irinei Tănase, iubita boss-ului PSD. Aceasta […]