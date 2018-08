Lovitură cumplită pentru ELEVI! Ministerul Educației a făcut anunțul care schimbă totul!

18:20

Litchi (în engleză lychee) reprezintă un fruct ce își are originile în China, dar este cultivat și în Thailanda, Vietnam, India, Australia, Hawaii. Fructul mai este numit și „pruna chinezească”, are dimensiunea de 2-4 cm, are o coajă aspră, de culoare roz sau roșie ce se desprinde ușor atunci când fructul este copt. Fructul conține vitamina C (100g de litchi acoperă necesarul zilnic de vitamina C), vitamina B, zinc, fier, betacaroten, calciu, magneziu, potasiu, fosfor. Litchi este benefic cont...