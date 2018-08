SIMONA HALEP - KAIA KANEPI // Cum se schimbă lupta pentru locul 1 WTA după eliminarea româncei din primul tur la US Open

23:20

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a fost eliminată de Kaia Kanepi (33 de ani, 44 WTA), scor 2-6, 4-6, în primul tur de la US Open. Liderul WTA a încercat să explice rezultatele slabe de la Flushing Meadows, unde are două eliminări consecutive în primul tur."Nu am jucat niciodată cel mai bun tenis aici, la US Open, chiar dacă am ajuns și în semifinale în edițiile trecute. ...