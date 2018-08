Orban, despre europarlamentare: M-ar bucura dacă domnul Antonescu şi-ar depune candidatura

19:30

Ministrul federal al Afacerilor Externe al RF Germania, Heiko Maas, a afirmat luni, la Bucureşti, că este ferm convins că poate fi identificat "un echilibru just al separaţiei puterilor" în privinţa reformei Justiţiei din România."Suntem îngrijoraţi de faptul că tocmai o confruntare despre valori duce de un an şi jumătate, în România, la o polarizare a politicului şi a societăţii. Nu discuţia este cea care ne îngrijorează, pentru că discuţiile sunt indispensabile în democraţii, ci mai degrabă duritatea disputei, care a culminat chiar în confruntări violente. Sunt ferm convins că, referitor la reforma Justiţiei în România, poate fi identificat un echilibru just al separaţiei puterilor legislativă, executivă şi judiciară", a declarat Heiko Maas, la Reuniunea anuală a diplomaţiei române, conform traducerii oficiale.El a precizat că este necesară identificarea unei linii "de compromis", care "poate uni şi coagula societatea"."În ceea ce priveşte consolidarea statului de drept, identificarea unei căi de mijloc, doresc să vă ofer orice sprijin posibil din partea Guvernului Federal. Pot fi luaţi în calcul şi experţi recunoscuţi la nivel internaţional în astfel de situaţii şi aceştia, precum Comisia de la Veneţia, pot fi luaţi în calcul ca intermediari oneşti", a spus Heiko Maas.În opinia ministrului german de Externe, un astfel de mecanism neutru ar putea fi creat şi la nivelul Uniunii Europene."Consider că trebuie să creăm o astfel de expertiză şi la nivelul UE, de pildă un mecanism neutru după modelul Peer Review, care să formuleze recomandări nepărtinitoare. Un astfel de element poate consta şi într-o agenţie pentru consolidarea drepturilor fundamentale şi îmi doresc un dialog, un dialog public legat de ceea ce înseamnă valorile noastre comune. Noi, toţi, profităm de pe urma unui astfel de dialog, pentru că tocmai acum România are nevoie să-şi unească puterile pentru a se concentra asupra misiunilor politice ce vor urma în anii viitori", a indicat Heiko Maas.El a subliniat că Europa trebuie să pună în practică valorile pe care şi le-a scris pe stindard."Vocea Europei în lume va fi respectată doar atunci când suntem credibili. Eventuale standarde duble vor fi folosite imediat de adversarii Europei. Europa trebuie să pună în practică valorile pe care şi le-a scris pe stindard: democraţia, statul de drept, drepturile fundamentale şi libertatea presei. Ori de asta este responsabilă fiecare ţară membră în parte. Şi pentru că noi, toţi, reprezentăm Europa în exterior, noi, toţi, vom fi măsuraţi după aceste standarde. România a înţeles acest lucru şi a ales ca subiect central al propriei preşedinţii (Preşedinţia Consiliului UE - n.r.) valorile comune. (...) Vom încerca să vă sprijim pe cât posibil", a transmis Heiko Maas.Ministerul Afacerilor Externe organizează, în perioada 27 - 29 august, la Bucureşti, Reuniunea anuală a diplomaţiei române. Tema ediţiei din acest an este "Diplomaţia - un pilon al României Centenare". Invitatul special al evenimentului este ministrul federal al Afacerilor Externe al RF Germania, Heiko Maas. AGERPRES/(A, AS - autor: Mădălina Cerban, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)