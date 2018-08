Vacanţa lui Vladimir Putin: în aer liber, în Siberia, împreună cu directorul FSB (GALERIE FOTO)

Kremlinul a difuzat luni imagini cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, în vacanţă în Siberia, transmite DPA. Foto: (c) Alexei Nikolsky / APŞeful statului rus este prezentat din nou în ipostaze active în aer liber, în drumeţie prin munţi, cu barca pe fluviul Enisei şi admirând flora locală alături de ministrul apărării, Serghei Şoigu. DPA observă că Putin nu a mai apărut la bustul gol, la pescuit sau călare, ca în imaginile din alte vacanţe. Foto: (c) Alexei Nikolsky / AP - Vladimir Putin şi Serghei ŞoiguPotrivit purtătorului său de cuvânt Dimitri Peskov, preşedintele şi-a petrecut weekendul în Republica Tuva, însoţit de Şoigu şi de Alexandr Bortnikov, directorul serviciului de informaţii FSB. Ministrul apărării este originar din Tuva şi l-a mai invitat şi alte dăţi pe Putin în republica siberiană (parte a Federaţiei Ruse) de la graniţa cu Mongolia. Foto: (c) Alexei Nikolsky / AP - Vladimir Putin şi Alexandr BortnikovAGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu, editor online: Adrian Dădârlat)

