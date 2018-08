Jocuri la nivel înalt, racolări KGB și vizite în Rusia aranjate. Dezvăluirile misteriosului domn Popa 

23:30

Cum își reface moralul Simona Halep după eșecul de la US Open 2018. Numărul 1 mondial se inspiră din cărțile lui John C. Maxwell. „Câteodată câştigi, câteodată ai de învăţat”, a scris românca de 26 de ani pe Instagram, după înfrângerea care a transformat-o în prima favorită principală eliminată din primul tur la US Open, în Era Open, […] Post-ul Cum își reface moralul Simona Halep după eșecul de la US Open 2018. Numărul 1 mondial se inspiră din cărțile lui John C. Maxwell apare prima dată în Libertatea.ro.