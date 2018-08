Încă un proces post-Colectiv: se știe când începe judecarea dosarului Barocamera! Medicul Ioan Lascăr e așteptat în fața judecătorilor

08:30

Băiețelul Alessiei are 7 luni și cântărește cât un copil de peste un an. Artista a fost prezentă la emisiunea „Agenția VIP”, moderată de Cristi Brancu și Majda și a dezvăluit cum s-a schimbat viața ei după ce s-a născut Alvin. „Copilul meu împlinește 8 luni în urând. Bea foarte mult lapte, nu mai alăptez, […] Post-ul Băiețelul Alessiei are 7 luni și cântărește cât un copil de peste un an. “S-a răsturnat cu premergătorul “ apare prima dată în Libertatea.ro.