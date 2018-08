Tenis: Nadal îi susţine pe organizatorii de la Roland Garros pe tema combinezonului Serenei Williams

Jucătorul spaniol de tenis Rafael Nadal, nr.1 mondial, a luat apărarea organizatorilor turneului de la Roland Garros, care au propus recent instituirea unui regulament vestimentar, ca reacţie la mult discutatul combinezon negru, denumit "Black Panther", purtat de americanca Serena Williams la ultima ediţie a competiţiei pariziene de Mare Şlem, informează AFP."Eu cred că fiecare turneu are dreptul să facă ce consideră că este mai bine", a declarat Nadal, luni, după calificarea în turul 2 la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, în urma abandonului spaniolului David Ferrer (6-3, 3-4)."Când avem un turneu cum este Wimbledon care face ce consideră (jucătorii trebuie să se îmbrace în alb), atunci nu poţi să spui că un alt turneu trebuie să facă altfel, consider eu", a adăugat jucătorul spaniol cu 11 titluri la Roland Garros."De ce, dacă Wimbledon are propriile reguli, Roland Garros nu le-ar putea avea?", a mai spus Nadal.Serena Williams nu va mai putea purta combinezonul său negru, cu curea roz, denumit "Black Panther", la ediţia de anul viitor a turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, după cum au anunţat organizatorii competiţiei, care consideră că s-a mers "prea departe". Sursa foto: (C) Christophe Ena/ AP"Eu cred că am mers prea departe. Această ţinută nu va mai fi acceptată. Trebuie respectat jocul şi locul", a spus Bernard Giudicelli, preşedintele Federaţiei franceze de tenis într-un interviu acordat recent Tennis Magazine.Cea mai mică dintre surorile Williams i-a surprins pe spectatori competiţiei de la Paris, unde a evoluat într-un combinezon integral de culoare neagră, inspirat din cel purtat de eroina filmului Catwoman.O ţinută special creată de sponsorul tehnic al americancei, pentru a se adapta corpului acesteia, afectat de o sarcină complicată.Serena Williams, în vârstă de 36 ani, fostă numărul unu mondial, a câştigat de trei ori turneul de la Roland Garros, pe parcursul carierei sale (2002, 2013, 2015).Revenită în competiţie în primăvara acestui an, după ce a adus pe lume o fetiţă în septembrie 2017, americanca s-a retras înaintea meciului cu rusoaica Maria Şarapova, din optimile de finală ale turneului parizian, câştigat de românca Simona Halep.AGERPRES (autor: Vlad Constantinescu, editor: Mihai Dragomir, editor online: Ady Ivaşcu)

