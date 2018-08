Ia-ți bicicleta și pune deșeurile pe hartă pentru Ziua de Curățenie Națională - Let’s Bike It!

Până pe 2 septembrie va avea loc Let’s Bike It! – o serie de evenimente de cartare marca "Let's Do It, Romania!".

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro