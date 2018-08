Situaţie GRAVĂ la graniţele României: Rusia încearcă să cucerească încă două porturi ucrainene

10:01

Echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală a devenit unul dintre cele mai importante criterii la angajare. Iar angajatorii încearcă pe cât posibil să ofere acest avantaj pe o piaţă care duce lipsă de forţă de muncă. Este motivul pentru care ideea unei saptămâni de muncă de 4 zile a devenit mai ofertantă decât un câştig salarial mai mare. Desigur, această noţiune nu este un lucru nou. Săptămâna de muncă de 4 zile şi-a făcut loc pe piaţa muncii încă din anii '70, când şi atunci se miza pe o productivitate mai mare şi reducerea costurilor. În 1974 de exemplu, când guvernul britanic a introdus o săptămână de lucru de trei zile ca urmare a unui deficit de energie în rândul angajaţilor, un sondaj naţional a indicat o creştere a productivităţii cu 5 procente. În prezent, această idee nu este departe de a deveni din nou o realitate ca urmare a angajaților care solicită o mai mare flexibilitate la locul de muncă. Un stil de viață care a fost odată limitat la câteva domenii de activitate, acum se potrivește cu mai multe industrii, potrivit speciliştilor citaţi de CNBC. Pe baza unei analize a peste 50 de mii de anunţuri de angajare ale companiilor din Statele Unite, FlexJobs a constatat în ultimul an că nu mai puţin de 10 industrii sunt la un pas de a dopta săptămâna de muncă de patru zile. Dintre acestea, cel mai aproape se află sectorul vânzărilor, dar şi industria IT, care deja mizează pe un program flexibil la locul de muncă şi avantaje pentru angajaţi precum sălile de jocuri. Până şi serviciile de sănătate şi educaţia ar putea apela la o săptămâna de muncă mai scurtă, arată studiul, precum şi activităţile de call center sau angajaţii băncilor. Şi se pare că unii angajatori sunt dornici să facă această schimbare. Luna trecută, o firmă din Noua Zeelandă a început un program de două luni de testare a săptămânii cu patru zile de muncă şi a avut un succes răsunător, astfel încât angajatorii intenţionează să o adopte permanent. Între timp, săptămâna trecută, o şcoală din Colorado a tăiat ziele de luni din calendarul său astfel încât să atragă mai mult personal şi să taie din costuri. Angajatorii spun că această idee îi ajută să rămână competitivi în piaţă. Deşi nu există o regulă scrisă despre cum poate funcţiona o săptămână de muncă mai scurtă, unii angajatori sugerează că pentru a compensa timpul pierdut cea mai sensibilă opţiune ar fi o oră sau două în plus la fiecare zi lucrătoare. Există însă şi precocupări legate de implicaţiile negative. Sunt şi specialişti care sunt de părere că presiunea asupra angajaţilor de a obţine aceeaşi producţie în patru zile, aşa cum o făceau anterior în cinci, ar putea avea un impact negativ asupra nivelului de stres la locul de muncă.