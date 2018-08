Germania: Poliţia sub tirul criticilor, după ce 20 de persoane au fost rănite în protestele extremei drepte

15:30

Fostul selecţioner al primei reprezentative, Anghel Iordănescu, susţine că România are foarte mulţi jucători tineri de valoare şi nu este nevoie de naturalizarea atacantului francez al formaţiei FCSB, Harlem Gnohere."Nu vreau să se spună că am ceva împotriva lui Gnohere sau că nu îmi plac câţiva jucători străini din campionatul nostru. Dar eu consider că în momentul de faţă avem foarte mulţi jucători tineri şi talentaţi care pot juca la echipa naţională. Că îl aducem la naţională pe Gnohere sau pe Omrani rămâne o chestiune la latitudinea actualului selecţioner. Eu însă consider că avem jucători tineri valoroşi care pot satisface cerinţele echipei naţionale", a spus Iordănescu, prezent marţi la un eveniment organizat de Clubul Sportiv al Armatei Steaua cu ocazia începerii demolării Stadionului Steaua.Selecţionerul echipei naţionale a României, Cosmin Contra, declarase la 22 august, într-o emisiune la postul Digi Sport, că e posibil să propună naturalizarea francezului Harlem Gnohere, unul dintre cei mai în formă atacanţi din Liga I."I-am spus "Bizonului" (n.r. - Harlem Gnohere) când am fost în Olanda, că trebuie să mai dea câteva kilograme jos. Ar trebui să ajungă pe la 90. Ar fi mult mai eficient în acel moment. Apoi e posibil să îl aduc la naţională. De când a venit în România s-a descurcat fără oscilaţii, a fost constant în evoluţii, atât la Dinamo cât şi la FCSB. Nu ar fi o problemă naturalizarea. Noua legislaţie permite să o facem în câteva luni, în regim de urgenţă", afirma Cosmin Contra.Ulterior, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a afirmat că este păcat că Harlem Gnohere are 30 de ani, dar a precizat că este de acord cu propunerea de naturalizare dacă selecţionerul Cosmin Contra doreşte acest lucru.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Ady Ivaşcu)