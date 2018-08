Fotbal: Italianul Davide Massa va arbitra meciul CFR Cluj - F91 Dudelange

16:10

Trei piese de pe un album postum al cântăreţului Michael Jackson, lansat în 2010, sunt considerate "înregistrări false" şi ar fi fost interpretate de un imitator al starului american, a anunţat luni site-ul francez lexpres.fr.Deşi lansarea de albume postume a devenit o obişnuinţă în industria muzicală, această practică este adeseori vizată de numeroase critici. Noile informaţii apărute în presa americană despre albumul "Michael" par să confirme această tendinţă.Michael Jackson nu ar fi interpretat niciodată cântecele "Breaking News", "Keep Your Head Up" şi "Monster", trei piese de pe albumul postum "Michael", ce a fost lansat în decembrie 2010, la un an şi jumătate după decesul cunoscutului artist american.Potrivit site-ului HipHopNMore, reprezentanţii grupului Sony au recunoscut recent faptul că vocea prezentă pe cele trei piese aparţine unui imitator al megastarului pop. Renumita casă de discuri a negat totuşi orice implicare a sa în această fraudă muzicală.Reprezentanţii grupului Sony au pus sub semnul întrebării acţiunile întreprinse de doi prieteni apropiaţi ai cântăreţului Michael Jackson: Eddie Cascio, un prieten foarte bun al starului, şi James Porte, coautorul prezumtiv al cântecelor vizate de acest scandal. Cei doi bărbaţi au respins acuzaţia de înşelăciune, însă nu au furnizat dovezi care să ateste că cele trei piese ar fi fost interpretate într-adevăr de Michael Jackson.Îndoieli legate de aceste cântece există de mai mulţi ani.Anunţul făcut de Sony vine să confirme ceea ce apropiaţii şi fanii megastarului presupuneau de multă vreme. În 2014, Vera Serova, o prietenă a cântăreţului, s-a adresat justiţiei şi a recurs la serviciile unui expert pentru a confirma astfel bănuielile pe care le avea în legătură cu cele trei single-uri.În aceeaşi manieră, Katherine Jackson, mama starului american, a pus sub semnul îndoielii autenticitatea acestor piese încă de la lansarea pe piaţă a albumului postum "Michael". În epocă, reaminteşte The Huffington Post, declaraţiile publice făcute de Katherine Jackson nu au împiedicat acest material discografic să ajungă până pe locul al treilea în topul albumelor din Statele Unite.Potrivit site-ului HipHopNmore, Sony Music a recunoscut înşelătoria în faţa unor judecători de la Curtea de Apel din California pe 21 august 2018.Rămâne de văzut ceea ce va decide justiţia americană. Judecătorii de la instanţa menţionată au la dispoziţie 90 de zile pentru a formula un verdict în acest caz. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Alexandru Cojocaru)