Cât a costat rochia de mireasă purtată de nora lui Liviu Dragnea. Gina Alexandra a strălucit în marea zi

Claudiu Keșeru mizează pe Liga Națiunilor: "O șansă în plus de a ne califica la Euro". Atacantul lui Ludogorets, Claudiu Keșeru, 31 de ani, spune într-un interviu pentru frf.ro că „este important să demonstrăm că putem să ne ridicăm nivelul de joc și să ne calificăm la EURO 2020. Liga Națiunilor e o șansă în plus