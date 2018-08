Nebunie în platoul „Te vreau lângă mine”. Andreea Mantea și-a adus băiețelul în platou și a ieșit haos: „Ne-a făcut capul pătrat”

13:10

Poliţiştii clujeni au deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală după ce o tânără mămică a depus o plângere împotriva unui medic de la o clinică de pediatrie din Cluj-Napoca, reclamând că acesta i-a spus să se dezbrace și a încercat să o pipăie. „A fost depusă o plângere la Poliţia Cluj-Napoca privind săvârşirea infracţiunii […] The post O mamă din Cluj a reclamat la Poliție un medic de la Pediatrie. Îl acuză că i-a cerut să se dezbrace appeared first on Cancan.ro.