Schimbare URIAȘĂ! După Alex Velea, o altă vedetă se alătură echipei „Acces Direct”! Despre cine este vorba

În doar 24 de ore, o melodie nouă postată pe YouTube a strâns nu mai puţin de 45 de milioane de vizualizări. Cu două milioane mai mult decât recordul deţinut de melodia "Look What You Made Me Do " a lui Taylor Swift. Din cauza numărului uriaș de accesări, platforma YouTube a întâmpinat probleme! Taylor Swift a fost detronată! Formaţia sud-coreeană BTS a doborât recordul pentru cele mai multe vizualizări înregistrate pe Youtube într-o singură zi de la lansarea unui videoclip. Lansat pe 24 August...