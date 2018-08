Liviu Dragnea ar putea fi declarat persona non grata de mai multe cancelarii occidentale

15:00

Cine este clientul?Este motivul de a fi al unei companii. Este ceva foarte simplu, dar foarte real: fără client nu există nicio companie. Clientul este cel mai important lucru al companiei tale.Fără un client, nu există un loc de muncă. Deoarece clientul este sursa de venit a unei companii, dacă nu există niciun client, nu există niciun un loc de muncă. În timp ce angajatorul plătește angajatului, clientul furnizează banii.Este cel care face compania să crească. Este necesar ca firmele să crească și singura modalitate pentru ca asta să se întâmple este de a avea mulți clienți mulțumiți. Companiile înfloritoare înseamnă mai multe oportunități de angajare.Este cel mai bun mediu publicitar. S-a dovedit că cea mai bună și cea mai ieftină publicitate este "informația transmisă din gură în gură". Trebuie să se țină seama de faptul că un client fericit va fi dispus să vorbească de bine despre cine îl tratează bine.El este adevăratul șef. Există doar un singur șef! Nu contează că ești o persoană care are o afacere cu încălțăminte, fie ești președintele celei mai mari corporații din lume, șeful rămâne același: Clientul!Clientul decide dacă compania are succes sau nu. În prezent, clientul este stăpânul tău. El este cel care îți arată direcțiile de urmat într-o companie și stabilește regulile jocului unei piețe. El este cel care marchează supraviețuirea unei companii.Mai întâi clientul, apoi utilitățile. În organizația tradițională, satisfacția clienților vine după utilități. În organizarea calității, profiturile vin după satisfacerea clientului ".Este principalul motivator. Clientul care mișcă oamenii unei companii. Cu nevoile și așteptările sale, acesta este cel care te ține în mișcare, provocându-te și trezindu-ți creativitatea.Este cel care ocupă nivelul maxim. Nu contează că acesta nu lucrează în compania ta. Importanța sa este atât de mare încât ocupă nivelul maxim pe scara ierarhică.Clientul este "regele". Cum este tratat un rege? Cu promptitudine, precizie și bunătate. În același mod - antreprenorii și angajații, trebuie să-și trateze clienții.Clientul îți oferă multe beneficii. Prin urmare, atragerea lui este foarte importantă pentru supraviețurirea afacerii.Cum îți poți promova afacerea pentru a atrage noi clienți? Făcând parte din comunitatea BIGG.ro.BIGG.ro este o platformă creată cu scopul de a-i ajuta pe toți cei care își propun să înceapă o afacere, dar și pe cei care au deja una, să o dezvolte, oferind o gamă variată de produse, direct de la importatori și producători, dar și servicii.BIGG.ro este o platformă de tip B2B (Business to Business) care sprijină companiile care se ocupă cu activități de producție, distribuție, import ori pun la dispoziția partenerilor produse și servicii.De asemenea, furnizorii de produse și servicii din România, care își fac cont pe platformă, au șansa de a intra în cont cu clienții care caută oportunități și oferte.Toți care fac parte din echipa BIGG și-au propus să dezvolte mediul de afaceri din România. Totodată, își doresc să promoveze produsele și serviciile furnizorilori existenți pe piața românească, punându-le la dispoziție o platformă cu interfață modernă și accesibilă tuturor clienților.Utilizatorii BIGG beneficiază de creșterea vizibilității și poziției în motoarele de căutare, a vizitatorilor țintă prin linkurilor redirecționate către site-ul lor. În plus, echipa BIGG îi ajută la construirea autorității și credibilității brandului oferindu-le trei pachete extrem de atractive: BIGG, BIGGER ȘI BIGGEST.Platforma încearcă crearea unui lanț de idei de afaceri pentru cei care fac primul pas în lumea afacerilor sau pentru firmele care deja au o afacere și vor să adauge produse și servicii noi în portofoliul lor.BIGG.ro oferă diverse oportunități celor din lumea afacerilor, de care poți beneficia și tu, pentru a atrage cât mai mulți clienți. Prin urmare, îți propunem să-ți faci cont pe platformă pentru a-ți promova cu ușurință afacerea.De îndată ce vei intra pe site, vei vedea cât de ușor îți poți utiliza și administra pagina. În plus, datorită faptului că este realizat cu cele mai noi tehnici de SEO, anunțurile tale vor urca în cel mai scurt timp pe primele locuri în motoarele de căutare.Nu mai ezita! Intră pe platformă pentru a vedea și compara mai multe oferte. Stabilește relații strânse și eficiente cu alte companii. Fă în așa fel încât să atragi cât mai mulți clienți, iar afacerea să înflorească cât mai frumos. Succes îți dorim!