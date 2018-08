Reacție uluitoare a unui avocat din Baroul București către funcționarii AFAN: ”V-a durut în p…!”

13:30

Raluca Ogică este însărcinată! Ea și Adrian Ropotan vor deveni în curând părinți. Cuplul plănuiește încă de pe acum o petrecere pe cinste care să marcheze evenimentul. Raluca Ogică și soțul ei au ținut ascuns faptul că bruneta este însărcinată, potrivit spynews.ro. Cei doi abia așteaptă să devină părinți și se gândesc încă de pe […] The post Raluca Ogică este însărcinată! Când va deveni mamă appeared first on Cancan.ro.