Partidului lui Călin Popescu Tăriceanu vrea reglementarea activității de lobby!

14:00

O porţiune de plajă din Mangalia a fost închisă după ce în noaptea de luni spre marţi a fost poluată cu hidrocarburi. Autorităţile au intervenit şi au strâns aproape 12 tone de material poluant în amestec cu nisip. Plaja afectată va fi redeschisă după înlăturarea efectelor produse de poluare, informează news.ro. Potrivit unui comunicat al […] The post Plajă de pe litoralul, închisă din cauza poluării cu hidrocarburi. Autorităţile au intrat în alertă. Comunicatul oficial appeared first on Cancan.ro.