Ajax Amsterdam, AEK Atena și Young Boys Berna s-au calificat în grupele Ligii Campionilor

Extrem de amuzat și pus pe glume, Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a comentat evenimentul care a avut loc azi în Ghencea, cel care a dat startul lucrărilor de demolare a stadionului Steaua. Latifundiarul l-a ironizat pe Gabi Balint, prezent în studioul TV Digi Sport. "Am văzut niște cutiuțe cu gazon. Gabi Balint s-o țină cu mare atenție, e un gazon plătit de mine.Am văzut scaune. Eu am pus și scaune. ...