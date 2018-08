Radhu, singurul mariachi român din lume, a cucerit Argentina cu piesa “Puro Amor”!

14:30

Cristi Mitrea pare că vrea să își răscumpere greșelile din trecut, așa că a început să petreacă din ce în ce mai mult timp cu fiul său, David. Deși lucrurile între el și Andreea Mantea nu au funcționat, cei doi au împreună un băiețel, iar luptătorul de MMA pare să fi înțeles că un copil […] The post Cristi Mitrea, tătic cu normă întreagă. Urmează un frățior pentru David? appeared first on Cancan.ro.