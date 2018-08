Cum arată Regina filmelor +18 după ce s-a ”pensionat”! Are o fermă în Caraș-Severin și…

15:00

Adela Popescu este însărcinată și va avea încă un băiețel cu Radu Vâlcan. Vedeta pare într-o mare formă și deși e în ultimul trimestru din sarcină, nu pare a fi luat prea multe kilograme. Recent, Adela a postat câteva fotografii din fața spitalului, în care le spunea prietenilor și fanilo că a venit pentru un […] The post Adela Popescu, invadată de mesaje după ce a scris pe Facebook că a ajuns la spital, în ultimul trimestru de sarcină appeared first on Cancan.ro.