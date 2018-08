Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 29 august 2018. Berbecii sunt energici

15:10

FanArena, noua emisiune a lui Vladimir Drăghia câștigătorul primului sezon Exatlon de la Kanal D, va fi difuzată din 30 august. Emisiunea va fi difuzată zilnic de luni până vineri, de la ora 17.00, tronson ocupat în ultimii ani de emisiunea „Bravo, ai stil”. Emisiunea, prezentată de Vladimir Drăghia și Ilinca Vandici, va analiza tot […] The post „Bravo, ai stil” nu se întoarce în această toamnă! Emisiunea lui Vladimir Drăghia a înlocuit show-ul appeared first on Cancan.ro.