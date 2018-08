Brazilia mobilizează armata la frontiera cu Venezuela

19:40

Caravana Filmelor NexT revine în Parcul Eminescu, arădenii fiind invitaţi la trei seri de picnic şi scurtmetraje, în zilele de 31 august, 1 şi 2 septembrie, cu trei programe speciale: 'NexT Kids', '100 de ani de scurtmetraje româneşti' şi 'NexT Is Feminist'.În cadrul 'NexT Kids' (program de scurtmetraje dedicat copiilor), vineri, 31 august, începând cu ora 20,30, vor fi proiectate 13 scurtmetraje, totalizând 70 de minute, aparţinând unor regizori din Israel, Belgia, Franţa, Elveţia, Rusia, Spania, Taiwan, Iran şi Ungaria, informează Ramona Creţu, coordonator Birou activităţi cinematografe în cadrul Centrului Municipal de Cultură Arad.Sâmbătă, 1 septembrie, în cadrul programului '100 de ani de scurtmetraje româneşti', un eveniment de amploare naţională care celebrează Centenarul Marii Uniri, vor avea loc o serie de proiecţii cu filme româneşti de arhivă.Începând cu ora 20,30, vor fi proiectate opt filme, cu o durată totală de 115 minute, peliculele alese fiind valoroase scurtmetraje româneşti din ultimii 100 de ani, care conturează o imagine de ansamblu inedită asupra istoriei acestui format de film în ţara noastră şi dezvăluie excelenţa cinematografiei româneşti, arată sursa citată.Cel de al treilea program, intitulat 'NexT Is Feminist', va aduce pe ecran duminică, 2 septembrie, începând cu ora 20,30, producţii de scurt metraj realizate de tinere regizoare din România, care au fost prezentate de-a lungul timpului în selecţia Festivalului Internaţional de Film NexT din Bucureşti.Cele cinci filme reunite sub denumirea 'NexT Is Feminist', pentru a celebra contribuţia regizorilor-femei la patrimoniul cinematografic românesc, totalizează 99 de minute.Proiecţiile vor avea loc în Parcul Eminescu, în caz de vreme nefavorabilă acestea urmând să fie mutate la Cinema Arta.Proiectul Caravana Filmelor NexT este organizat de Societatea Culturală NexT, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, partener oficial fiind Primăria Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultură Arad.Programul '100 de ani de scurtmetraje româneşti' este un proiect cultural cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, parteneri fiind Arhiva Naţională de Filme, UNATC I.L. Caragiale. AGERPRES /(AS - autor: Ioan Weisl; editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto:facebook.com/caravananext