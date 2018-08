DOCUMENTAR: 60 de ani de la naşterea megastarului Michael Jackson

04:10

"Regele muzicii pop", Michael Jackson, s-a născut la 29 august 1958, în Gary, Indiana, fiind al şaptelea copil într-o familie de 11 membri.La 11 ani, era deja superstar. Împreună cu fraţii săi mai mari - Jackie, Tito, Jermaine şi Marlon - făcea parte din grupul Jackson 5. În 1971, a început cariera solo, în timp ce era încă membru al grupului, potrivit bestmusic.ro.În 1976, familia Jackson a semnat un contract cu Epic, continuând să scoată hit după hit.Doi ani mai târziu, în 1978, Michael a realizat, alături de Diana Ross, filmul "The Wiz", o variantă afro-americană a "Vrăjitorului din Oz". Cu acest prilej, l-a cunoscut pe producătorul Quincy Jones, cu care a colaborat la realizarea proiectului solo "Off The Wall", la care au participat şi Stevie Wonder şi Paul McCartney. Albumul, lansat, în 1979, a fost vândut în 10 milioane de exemplare şi a fost recompensat cu discuri de platină.Albumul "Thriller" (1982) a depăşit toate recordurile: s-a vândut în peste 70 de milioane de exemplare - conform biografiei postate pe www.facebook.com/michaeljackson, a avut şapte hituri în Top 10 şi a stat 37 de săptămâni pe prima poziţie a clasamentului. Rămâne cel mai bine vândut album al tuturor timpurilor. În acelaşi an, Michael a câştigat opt premii Grammy, precizează bestmusic.ro. Foto: (c) AGERPRES / AGERPRES FOTO/ARHIVA - Michael Jackson în timpul concertului din cadrul turneului "Dangerous", la Bucureşti, 1992La începutul anilor '80, Michael Jackson a devenit o figură dominantă în muzica pop, videoclipurile pieselor "Black or White" sau "Scream" făcându-l cunoscut în întreaga lume.Artistul a câştigat şi a donat milioane de dolari prin intermediul turneului "Dangerous World Tour", ajutând 39 de organizaţii de caritate. Următoarele albume, "Bad" (1987) şi "Dangerous" (1991), s-au vândut în peste 25 de milioane de exemplare în toată lumea. Michael a intrat în istorie şi cu interviul de 90 de minute din 1993, cu Oprah Winfrey. Interviul a fost transmis din casa artistului de la Neverland din Santa Ynez, California, şi, cu cei 100 de milioane de telespectatori din întreaga lume, a fost cel mai urmărit program de televiziune din 1993. În acelaşi an, s-a confruntat cu acuzaţii de pedofilie, însă ancheta penală a fost închisă din lipsă de dovezi, iar Jackson nu a fost pus sub urmărire penală.În 1994, Michael a surprins lumea întreagă prin căsătoria cu Lisa Marie Presley, fiica "regelui" muzicii rock'n'roll - Elvis Presley. Căsătoria celor doi a durat mai puţin de doi ani.Un an mai târziu, în 1995, a lansat "HIStory Past, Present and Future Book I", un dublu album ce cuprindea 15 hituri din albumele anterioare şi 15 melodii noi. Până în ianuarie 1996, albumul primise şase discuri de platină în SUA. În noiembrie 1996, s-a căsătorit din nou, cu Deborah Rowe. În februarie 1997, soţia sa a născut primul lor copil, un băieţel numit Prince Michael Joseph Jackson Jr. A urmat naşterea fetiţei Paris-Michael Katherine Jackson, un an mai târziu. S-a despărţit la scurt timp de Deborah şi a ales o mamă-surogat pentru a da naştere, în 2002, celui de-al treilea copil al său, Prince Michael Jackson II, poreclit Blanket.În 1997, a lansat albumul "Blood on the Dance Floor: History in the Mix".În 2001, a apărut "Invincible" - considerat a fi un album de excepţie. În martie 2009, Jackson a anunţat că, începând cu 8 iulie, va susţine un turneu de 10 concerte - mai târziu adăugându-se încă 40 - intitulat: "This Is It". Concertele urmau să înceapă în Arena 02 din Londra. Însă la 25 iunie, megastarul a murit în locuinţa sa din Los Angeles, la doar 50 de ani. Foto: (c) Joel Ryan / AP - În martie 2009, Michael Jackson anunţa turneul care urma să înceapă la LondraMichael Jackson, cu 750 de milioane de discuri vândute în timpul vieţii şi cu 13 premii Grammy obţinute, este cea mai de succes vedetă din toate timpurile şi unul dintre puţinii artişti care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame.Din filmografia sa mai amintim: "Moonwalker" (1988), "Ghosts" (1997), "Men in Black II" (2002), "Miss Cast Away and the Island Girls" (2004).La 1 octombrie 1992, peste 70.000 de fani din România au asistat la primul concert susţinut la Bucureşti de Michael Jackson, în cadrul turneului mondial "Dangerous". Concertul megastarului a avut loc pe Stadionul Naţional şi a fost deschis de celebra trupă de tehno-pop-rap SNAP, care a electrizat marea de oameni, timp de aproape o oră. Apoi Michael Jackson a apărut pe scenă, cu un show plin de muzică, efecte speciale, lasere, dans, imagini video. Fanii au cântat, au dansat, au strigat, au aprins brichete, şi-au unit mâinile în acordurile pieselor cu mesaj ale artistului - "Smooth Criminal", "Beat It", "Billie Jean", "Thriller", "I Just Can't Stop Loving You", "Black or White", "Heal the World". Michael Jackson a revenit în România la 14 septembrie 1996, pentru concertul ''History'', care s-a înscris în turneul mondial cu acelaşi nume. Mii de tineri, din Ungaria, Bulgaria, Polonia şi Germania, au venit pe Stadionul Naţional din Capitală. Grandiosul spectacol s-a întins pe durata a opt ore şi a rememorat cariera muzicală a artistului. Show-ul a fost organizat cu minuţiozitate - un joc fastuos de lumini şi lasere, o navă care a ieşit din podeaua scenei, rememorarea căderii zidului Berlinului, un tanc la scara 1:1, schelete care dansau pe scenă, sicrie care ardeau, petarde şi clipuri care au rulat pe ecranul gigantic instalat în spatele scenei.La 19 mai 2014, imaginea lui Michael Jackson a surprins publicul venit la Las Vegas, la Billboard Music Awards, artistul "cântând" sub formă de hologramă piesa "Slave to the Rhythm" de pe albumul postum "Xcape", îmbrăcat cu vestă aurie şi pantaloni roşii. Coregrafia, extrem de elaborată şi asigurată de un grup de dansatori, a reluat mişcările caracteristice ale starului, inclusiv celebrul moonwalk. "Prestaţia" lui Michael Jackson, care a fost un secret până în ultimul moment, a necesitat un an de muncă şi participarea a 104 artişti şi tehnicieni, potrivit organizatorilor. Gala Billboard Music Awards a fost găzduită de hotelul cazinou MGM Grand din Las Vegas. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Doina Lecea, editor online: Adrian Dădârlat)