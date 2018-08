EXCLUSIV! Dragnea Jr. explică ce s-a întâmplat cu mama la nunta sa. Decizia luată de Bombonica Prodana: „M-a anunțat, cu câteva zile înainte de eveniment, că…”

16:40

La începutul lunii septembrie, va debuta cel de-al patrulea sezon al show-ului Insula Iubirii, pe Antena 1 și pe antenaplay.ro. Vor fi noi ispite, sexy, hotărâte și motivate. Cu toții au fost protagoniștii unei ședințe foto incendiare pe o plajă pustie din Thailanda. "Ședința foto de pe plajă a fost una dintre cele mai senzuale […]