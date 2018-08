Accident șocant în Bistrița în această dimineață! Mama a trei dintre copiii aflați în mașină a murit

17:00

Un tânăr, în vârstă de 25 de ani, a fost lovit, marți, de un tramvai, pe Șoseaua Nicolae Titulescu, din București.(CITEȘTE ȘI: POLIȚISTUL INFECTAT CU HIV LA O CLINICĂ DE LUX DUPĂ CE A FĂCUT UN TRATAMENT CU ACUPUNCTURĂ A MURIT! CRISTIAN DUMITRU AVEA 51 DE ANI) Tânărul în vârstă de 25 de ani a fost transportat […] The post Accident grav în București! Un tânăr a fost lovit de un tramvai! appeared first on Cancan.ro.