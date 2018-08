Betty Salam și-a serbat majoratul! Mesajul soțul ei: „Mama băiatului nostru, o soție exemplară, frumoasă, cam geloasă…”

17:00

Celebrul actor Ovidiu Cuncea a vorbit deschis despre viața sa, după ce a decis să meargă pe drumul credinței. Acum, Ovidiu este diacon la mai multe biserici din Capitală. Însă cum a ajuns de la actorie la o astfel de legătură cu Dumnezeu? Viața actorului s-a schimbat dramatic de câțiva ani. Totul a început, spune […]