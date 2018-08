O femeie ciudată, care a sunat noaptea la ușa unui bărbat și apoi a dispărut, surprinsă de camera de supraveghere | VIDEO

10:20

Marius Copil explică de ce a abandonat în meciul cu Marin Cilic, din primul tur al US Open. Românul a condus cu 5-1 și 40-0 în primul set, dar l-a cedat. Copil (27 de ani, locul 82 ATP) părăsește prematur US Open, după primul tur, eliminat fiind de al 7-lea jucător al lumii, croatul Marin […]