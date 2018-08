Opt percheziţii în Botoşani, Suceava şi Ilfov într-un dosar privind comerţul cu produse cosmetice contrafăcute

10:50

Preşedintele american Donald Trump a acuzat miercuri China că i-a spart email-urile fostei sale rivale democrate în cursa prezidenţială, Hillary Clinton, însă nu a oferit dovezi în sprijinul afirmaţiilor sale, relatează dpa."Email-urile lui Hillary Clinton, dintre care multe erau informaţii clasificate, au fost sparte de China", a scris Trump pe Twitter. Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018 "Ar fi bine ca următorul pas să fie făcut de FBI şi DOJ (Departamentul de Justiţie - n.r.), pentru că altfel, după toţi ceilalţi paşi greşiţi ai lor (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), credibilitatea lor va fi pierdută pentru totdeauna!", a adăugat Trump.El a părut să facă referire la o relatare de luni a blogului de dreapta populist Daily Caller, care a citat două surse anonime ce au făcut această acuzaţie legată de China. Blogul nu este văzut ca o sursă de informare de încredere, notează dpa.Trump a afirmat în mai multe rânduri că este posibil ca Beijingul să se afle în spatele atacurilor informatice asupra lui Hillary Clinton şi a Partidului Democrat, şi nu Rusia, ceea ce este în contradicţie cu concluziile propriilor sale agenţii de informaţii.Departamentul de Justiţie a numit un procuror special, Robert Mueller, pentru a investiga amestecul Rusiei în alegerile din 2016, precum şi o posibilă complicitate cu echipa de campanie a lui Trump.Mueller a trimis în judecată 12 cetăţeni ruşi sub acuzaţia că au atacat informatic calculatoarele Comitetului Naţional Democrat, echipa de campanie a lui Clinton şi alte organizaţii, în încercarea de a influenţa alegerile. AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)