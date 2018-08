VIDEO | O femeie pilot a făcut ”Kiki Chalange” pe un avion

14:00

Ce cred Boris Becker și John McEnroe despre US Open 2018. Interviuri cu cei doi experți Eurosport. Boris Becker câștigător a șase turnee de Mare Șlem și expert Eurosport Așa zis-ul „Big 4” va fi prezent la New York. Putem să ne așteptăm ca toți să ajungă în a doua săptămână și ca unul din […] Post-ul Ce cred Boris Becker și John McEnroe despre US Open 2018 apare prima dată în Libertatea.ro.