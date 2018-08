S-a intamplat! Teo Trandafir, anunt important despre fiica ei, Maia: „O sa vezi, totul va fi bine”

09:10

Bilanțul morților din Puerto Rico în urma uraganului Maria a crescut dramatic la 2.975, de la 64. A fost cea mai puternică furtună care a lovit în aproape 90 ani teritoriul acestui stat insular din Marea Caraibilor asociat SUA. Cifra actualizată provine dintr-un studiu academic comandat de Rossello Universităţii George Washington. Acesta a calculat numărul […]