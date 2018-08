Vrancea: Primul aparat RMN, dat în folosinţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă

14:30

Jucătorul echipei de fotbal FCSB, Florin Tănase, a declarat, miercuri, înaintea partidei cu Rapid Viena din manşa secundă a play-off-ului Europa League, că formaţia sa nu trebuie să ajungă la loviturile de departajare pentru că se poate califica în 90 de minute."Ne aşteaptă un meci foarte dificil mâine cu o echipă destul de valoroasă. Trebuie fim organizaţi pe tot parcursul meciului, să nu ne pierdem capul pentru că dacă vom primi gol ne va fi foarte greu. Dar de marcat sunt convins că vom marga goluri. Cu siguranţă ei vor încerca să se închidă, mai ales că nu e un gazon atât de bun pe Arena Naţională şi vor încerca să puncteze pe contraatac. Dar noi ne vom lua măsuri să marcăm repede pentru a ne face meciul uşor. Am găsit cauzele înfrângerii din tur (n.r.- scor 1-3). Am analizat, dar nu le pot spune pentru că şi-ar lua ei măsuri. Dar sperăm să facem un joc perfect mâine şi să câştigăm. Nu am exersat special penalty-urile, însă fiecare mai rămâne după antrenamente şi mai execută. Nu trebuie să ajungem la loviturile de departajare, putem să ne calificăm în 90 de minute", a spus el într-o conferinţă de presă."Putem să nu primim gol. Dar nu neapărat apărarea a fost punctul nostru slab în acest sezon de cupe europene. Începând de sus în unele momente poate nu am oprit jocul când trebuia, nu am făcut faulturi tactice şi de aceea am primit goluri. Dar toţi am fost de vină. Acum simţim adrenalina. Abia aşteptăm meciul de mâine seară şi sperăm să fim agresivi şi să întoarcem rezultatul. Îmi doresc să fac un meci cât mai bun şi să îmi ajut echipa să îşi îndeplinească obiectivul", a adăugat Tănase.Fotbalistul susţine că partida de joi este extrem de importantă şi pentru bugetul clubului FCSB având în vedere suma pe care o acordă UEFA formaţiilor care participă în grupele Europa League. "Este o miză foarte mare pentru că e în joc şi bugetul clubului. S-a mai întâmplat asta şi anul trecut, după acel 2-2 acasă cu Plzen nimeni nu ne mai dădea nicio şansă. Aşa că eu sunt foarte optimist şi cred că vom întoarce rezultatul de la Viena. Ne va ajuta ajuta foarte mult şi publicul, sunt convins că ne va împinge de la spate. Aşa ne va fi mai uşor. Sperăm să facem milioanele de stelişti fericiţi. E nevoie de ei la stadion, ei ne dau energie şi curaj. Sperăm să fie stadionul plin, iar la sfârşit să ne bucurăm pentru o nouă calificare", a menţionat Tănase.În ceea ce îl priveşte pe Andrei Ivan, atacantul român al formaţiei Rapid Viena, Florin Tănase a afirmat: "Ivan e un jucător cu calităţi, la fel ca şi restul fotbaliştilor de la Rapid Viena. Dacă îi dai spaţiu poate să fie periculos. Dar sperăm să nu se întâmple mâine".Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, joi, de la ora 21,30, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia Rapid Viena, într-o partidă contând pentru manşa secundă a play-off-ului Europa League. În meciul tur, Rapid Viena s-a impus cu scorul de 3-1.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru)