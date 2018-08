Daragiu îi răspunde lui Carmen Minune după ce anunțat public că s-au despărțit: ”Decizia a fost matură…”

10:50

Scene cutremurătoare într-un centru de îngrijire din judeţul Vâlcea. Un bătrân de 83 de ani a fost snopit în bătaie chiar de un angajat al centrului. Bătrânul este în scaunul rulant, cu un picior amputat şi nu a avut cum să se apere. “A turnat toată cana cu apă pe mine. S-a pus cu pumnii pe mine şi mi-a dat cu coada […] The post Bătrân bătut în centrul de îngrijire de la Lădeşti- Vâlcea de un angajat appeared first on Cancan.ro.